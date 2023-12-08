Журова связала допуск россиян на Олимпиаду с выдвижением Путина на выборы-2024

Международный олимпийский комитет 8 декабря допустил россиян до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе, запретив при этом любую демонстрацию российской символики

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет мог умышленно опубликовать критерии допуска россиян на Олимпиаду в Париже в один день с объявлением Владимиром Путиным решения об участии на выборах президента РФ 2024 года. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

8 декабря МОК допустил россиян до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе, запретив при этом любую демонстрацию российской символики на территории соревнований. Ранее в этот же день Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

"Очень странно, что это произошло в один день с информацией о выдвижении Владимира Владимировича, - сказала Журова. - Вполне могут быть сюрпризы от МОК, или они хотят вынудить главу нашего государства запретить спортсменам выступать под нейтральным статусом. Но этого уже не будет".

"Радоваться рано, это очередной заход на издевательства. Не вижу в этом никаких плюсов, они смотрят на нашу реакцию, - продолжила собеседница агентства. - Таким образом они косвенно предупреждают, что поддержка президента будет приравнена к поддержке СВО, потому что перед любыми выборами кто-то объединяется вокруг той или иной кандидатуры, а многие спортсмены все эти годы объединялись вокруг Владимира Владимировича".

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.