Колобков назвал подачкой условия МОК по допуску россиян на Олимпиаду

По мнению бывшего министра спорта России, Международный олимпийский комитет показал свою беспомощность

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Условия допуска российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже выглядят как подачка. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта России Павел Колобков.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить россиян до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.

"Детали этого заявления непонятны, да и запоздало оно - никому уже это неинтересно, тем более что во многих федерациях отбор на Игры уже закончен. Требования этого отбора были невыполнимы, они ограничивали наших спортсменов - унизительно и беззаконно. Так что выглядит это все как подачка и продолжает серию прошлых странных заявлений МОК".

"Мне эта Олимпиада уже неинтересна, она не имеет никакого смысла, и я лично следить за ней не буду - мне она без русских спортсменов не нужна. МОК поступает как хочет, и это учитывая наш вклад в международное спортивное движение. Эта организация не проявила себя лидером международного спорта, только показала свою беспомощность. Прогибаются под политические решения и не имеют своего мнения. Готовы трактовать свои же документы как им угодно", - сказал Колобков.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.