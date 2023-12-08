Матыцин допустил, что прошедшие квалификацию российские спортсмены выступят на Олимпиаде

В пятницу Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Играх 2024 года в нейтральном статусе

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены, которые выполнили критерии отбора на Олимпийские игры в Париже, вероятно, примут участие в соревнованиях. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.

"Конечно, те спортсмены, которые добились успеха на соревнованиях и добились права участвовать, наверное, они будут участвовать, - сказал Матыцин. - Мы всегда болеем за наших, это наши спортсмены, члены нашей спортивной семьи, продукт нашей спортивной системы, как бы ни пытались ее кромсать, вносить раскол внутри российского общества, противопоставлять одних спортсменов другим".

МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.