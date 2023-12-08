Морозов рассказал, что КХЛ предложила увеличить лимит в связи с ростом зрелищности матчей

В нынешнем сезоне российские клубы могут заявлять на матч Континентальной хоккейной лиги до трех иностранцев, чьи страны не являются членами Евразийского экономического союза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) предложила на совете руководителей клубов увеличить лимит на легионеров в связи с тем, что иностранные хоккеисты добавляют зрелищности матчам чемпионата. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Ранее Морозов в интервью ТАСС рассказал о желании лиги вынести на обсуждение с клубами увеличение лимита на легионеров. В нынешнем сезоне российские клубы могут заявлять на матч до трех иностранцев, чьи страны не являются членами Евразийского экономического союза.

"Когда приказ по иностранцам менялся, в Минспорте сказали, что будут следить за ситуацией. Мы выйдем со своей инициативой, покажем, что у нас с лигой сейчас происходит. У нас есть статистика, что иностранцы приезжают и находятся на хорошем счету, помогают нам в зрелищности", - сказал Морозов.

Гендиректор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов сообщил, что клубы будут опрошены на предмет увеличения количества легионеров в заявке.