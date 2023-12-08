В Минспорте Украины назвали безответственным решение о допуске россиян до Олимпиады

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный рассказал, что решение об участии украинской команды будет принято позднее

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный назвал безответственным решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Комментарий Бедного приводит пресс-служба ведомства.

Решение по российским и белорусским спортсменам МОК опубликовал в пятницу.

"Мы решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома Международного олимпийского комитета. Относительно участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того, как проведем консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны", - сообщил Бедный.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.