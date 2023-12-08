Свищев не считает решение МОК гарантией участия россиян в Олимпийских играх

По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, Международный олимпийский комитет запустил очередной виток своей игры

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх в Париже не является гарантией того, что они выступят на соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В пятницу МОК допустил россиян до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе.

"С одной стороны, кто-то может воспринять это решение, как положительное, - сказал Свищев. - Но, на мой взгляд, это очередная игра МОК. Теперь они ждут ответной реакции, следят за этим, анализируют все. И непонятно, почему решение объявлено сейчас, хотя они обещали сделать это в марте следующего года. Это очередной виток игры, в которую МОК играет с нашими спортсменами уже долгое время".

"Хоть это и движение навстречу спортсменам, которые отобрались, но мы помним, что МОК обещал проверять всех до самих Игр, да и во время их. Поэтому никаких гарантий для наших спортсменов пока нет ни в чем", - добавил он.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.