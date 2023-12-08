"Изуверское отношение". МОК допустил россиян до Олимпиады без флага и гимна

Международный олимпийский комитет 8 декабря допустил россиян до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, но только на дискриминационных условиях - без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах. Решение об их допуске ожидали в марте, однако принято оно было исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) в пятницу, 8 декабря, в день объявления президентом РФ Владимиром Путиным выдвижения кандидатуры на новый срок.

МОК опубликовал релиз, в котором назвал условия допуска российских и белорусских спортсменов до ближайшей Олимпиады "строгими". Их национальную принадлежность на Играх называть будет нельзя - они выступят в статусе отдельных нейтральных спортсменов (Individual Neutral Athletes, AIN). Специального отбора на Игры для них не предусмотрено - отбираться они должны на общих основаниях.

Представители командных видов спорта такой возможности были лишены изначально, большинство представителей индивидуальных дисциплин только в этом году получили возможность завоевать путевку в Париже, в то время как в наиболее медалеемких олимпийских видах - в плавании и в легкой атлетике - россияне и вовсе не вернулись на международную арену. В первом случае ведущие спортсмены добровольно отказались от участия на предложенных условиях, во втором - против их возвращения выступает международная федерация во главе с британцем Себастьяном Коу.

Для участия в Играх в Париже будут применяться те же условия, что МОК рекомендовал в марте. Они легли в основу критериев допуска многих международных федераций, которые возвращали россиян и белорусов на свои соревнования в этом году. В частности, они накладывают запрет на возвращение на международную арену представителей спортивных ведомств ЦСКА и "Динамо", поскольку они связаны с силовыми структурами. А это обычно костяк олимпийской российской команды.

Восемь из четырех тысяч

МОК акцентирует внимание на том, что из почти 4,6 тыс. спортсменов, которые уже получили право выступить на Олимпиаде в Париже, только восемь россиян и три белоруса. В то же время организация указала, что обладателями путевок в Париж сейчас являются 60 украинцев. В числе восьми россиян есть представители спортивной борьбы. "В связи с этим решением нам что, в ноги кланяться? - сказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. - Сперва от них прилетели ограничения на непонятных основаниях, основанные на непонятно каких хартиях и уставах, а теперь допустили. А теперь допустили. Допустили и спасибо".

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что в решении МОК больше позитива, чем негатива. "Они допустили хотя бы часть наших спортсменов. Понятно, что мы будем выступать без флага и гимна, но ситуация такая, что у нас либо все, либо ничего", - сказала Тарасова.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова обратила внимание на то, что решение было принято в день, когда Путин объявил о решение переизбраться на новый срок, хотя еще недавно глава МОК Томас Бах заявил, что этот вопрос будет решаться в марте. "Вижу в этом изуверское отношение к нам, даже можно сказать провокационное, потому что решение принято в день, когда президент объявляет о выдвижении своей кандидатуры на выборы, - сказала она. - И это при том, что люди еще недавно говорили, что собираются принять решение в марте. А сейчас они резко поменяли решение".

МОК в своем решении обращает внимание на то, что он было принято на фоне призыва международных федераций по летним видам спорта, комиссии спортсменов МОК и других заинтересованных сторон допустить россиян и белорусов на предложенных условиях на недавнем Олимпийском саммите.

"Нас ограничивали не раз, мы 40 лет не участвовали в Олимпийских играх, - оценил решение министр спорта РФ Олег Матыцин. - Участие в Олимпийских играх - мечта спортсмена, но условия - дискриминационные, идут вразрез со спортивными принципами. Этим они наносят ущерб самим Олимпийским играм, а не российскому спорту".

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ожидается, что в ней примет участие около 11 тыс. спортсменов.