Соревнования по самбо в Карелии собрали более 500 сильнейших спортсменов СЗФО

Спортивные состязания проходят с 7 по 11 декабря во Дворце спорта "Корал"

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 декабря. /ТАСС/. Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по самбо, которые собрали более 500 сильнейших спортсменов округа, стартовали в Карелии. На торжественной церемонии открытия участников соревнований поприветствовал спикер парламента республики Элиссан Шандалович.

"Такие крупные соревнования по самбо не во всех регионах проводятся. Мы очень рады принять у себя в республике спортсменов, тренеров. Это будет определенным шагом к дальнейшему развитию этого вида спорта у нас в республике", - сказал он.

Соревнования проходят с 7 по 11 декабря во Дворце спорта "Корал". Они посвящены празднованию 85-летия этого вида единоборства. По итогам состязаний сильнейшие спортсмены войдут в состав сборной команды СЗФО для участия в чемпионате и первенстве России. Накануне в Петрозаводске прошел большой форум "Za самбо", где представили доклады о развитии единоборства в Карелии, Вологодской и Мурманской областях.

По словам Шандаловича, в регионе расширяются возможности для тех, кто хочет заниматься самбо. В ближайшее время в столице Карелии откроется спортивный манеж Петрозаводского государственного университета, в котором можно будет проводить тренировки и соревнования. Также спикер добавил, что в Карелии может появиться специализированный спорткомплекс для самбистов, которому дадут имя основателя карельской школы самбо Ильи Шегельмана, который умер в 2020 году. "Конечно, все мы хотим, чтобы у нас появился Дом самбо. Как его назвать - все уже знают", - сказал он.

Ранее спикер парламента принял приглашение поучаствовать в тренировке и на борцовском ковре овладеть несколькими приемами самбо.