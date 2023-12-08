Глава World Athletics заявил, что российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде в Париже

Российские и белорусские легкоатлеты с марта 2022 года лишены возможности выступать на крупных международных соревнованиях из-за ситуации на Украине

ТАСС, 8 декабря. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не сняла с российских легкоатлетов отстранение, они не будут представлены на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом журналистам заявил глава организации Себастьян Коу.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

"Нет, - ответил Коу на вопрос, изменилась ли позиция федерации на фоне решения МОК. - Моя реакция? Это решение, которое было поддержано на Олимпийском саммите, на котором я присутствовал. У международных федераций есть приоритетное право давать собственную оценку отбора спортсменов. У нас есть четкая позиция, которая не изменилась".

"Вы можете увидеть российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже. Просто это произойдет не в легкой атлетике. Эта позиция, которую наш спорт принял, никак не поменялась. Здесь нечего добавить, это наша позиция, она была принята почти единогласно членами легкоатлетической семьи", - добавил он.

Российские и белорусские легкоатлеты по решению World Athletics с марта 2022 года лишены возможности выступать на крупных международных соревнованиях из-за обострения ситуации на Украине.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ожидается, что в ней примет участие около 11 тыс. спортсменов.