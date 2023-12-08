В World Athletics не поддержали проведение Игр дружбы в России

ТАСС, 8 декабря. Международная ассоциация легкоатлетических федераций не поддерживает проведение Игр дружбы в России. Об этом заявил президент World Athletics Себастьян Коу.

"Что касается Игр дружбы, то я не особо воодушевлен этим. Несколько федераций прислали нам запрос по этой теме, на что мы четко ответили, что это не соответствует нашим ценностям и соревновательному календарю", - сказал Коу.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. Позже генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли заявил, что в организации обеспокоены проведением Игр дружбы в России. Он отметил, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.