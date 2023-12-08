Молодежь Донбасса сыграла в хоккей на Красной площади с командой "Звезда России"

В товарищеском матче участвовали спортсмены из Донецка, Луганска и Мелитополя

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Молодые хоккеисты из Донбасса провели товарищеский матч с командой "Звезда России". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи.

Матч прошел на ГУМ-катке на Красной площади при поддержке Росмолодежи, Федерации хоккея России (ФХР), команды "Звезда России" и АНО "Уличная классика".

В турнире приняли участие около 50 молодых спортсменов из Донецка, Луганска и Мелитополя. Как отметили организаторы, в этом соревновании победителей не было, команды играли без счета. На церемонии открытия турнира прошло подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии Росмолодежи и ФХР.

"Порядка 50 спортсменов из новых регионов нашей страны приехали в Москву, на Красную площадь, для того, чтобы увидеть столицу, насладиться игрой и потренироваться вместе с известными спортсменами: футболистами, хоккеистами, актерами и музыкантами. И, конечно же, завтра, в День Героев Отечества, ребята примут участие в экскурсиях на выставке "Россия", - сообщил заместитель руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко.