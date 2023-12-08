Футболист "Локомотива" Фассон назвал некомфортной погоду во время матча с "Уралом"

По словам защитника московского клуба, он привык к морозу по ходу игры

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Погода в Москве во время матча 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом" была некомфортной для игры. Такое мнение журналистам высказал бразильский защитник "Локомотива" Лукас Фассон.

"Локомотив" со счетом 2:0 обыграл "Урал". Перед началом игры термометр на стадионе показывал -12 градусов Цельсия.

"Мы профессиональная команда, поэтому мы должны выходить на поле и бороться ради победы, очков и голов. Конечно, погода была некомфортная, поэтому хочется поблагодарить всех, кто пришел поддержать нас. Если описывать эту игру тремя словами, я бы выбрал - победа, холод, борьба. Никаких секретов, как подготовиться к такому холоду у меня нет, просто привыкал по ходу игры", - сказал Фассон.