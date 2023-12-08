Премьера сериала "Российский хоккей. Сила внутри" состоялась в кинотеатре "Художественный"

Зрители имели возможность посмотреть две серии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Премьера четырехсерийного документального сериала "Российский хоккей. Сила внутри" состоялась в пятницу вечером в московском кинотеатре "Художественный". Главным героем вечера стал вратарь Владислав Третьяк, трехкратный олимпийский чемпион, пришедший в кинотеатр и раздавший не один десяток автографов.

9 декабря первые две серии сериала будут показаны в онлайн-кинотеатре START, оставшиеся две - 16 декабря. По словам авторов фильма, зрителей ждет полномасштабное погружение в бесстрашный и яркий мир хоккейной культуры в России.

Зрители, собравшиеся в "Художественном", также имели возможность посмотреть только две серии. Сначала они вернулись на 15 лет назад в победный для российских хоккеистов чемпионат мира 2008 года в канадском Квебеке, когда гол Ильи Ковальчука в овертайме в ворота хозяев турнира сделал всю страну счастливой. "Захочешь сценарий написать, такое не напишешь, - рассказывает олимпийский чемпион Андрей Николишин. - Как сказал тогда комментатор матча Сергей Гимаев: "Жизнь - лучший драматург", когда Ковальчук забил победную пятую шайбу на последних минутах. И я с ним полностью согласен".

Далее экскурс в хоккейную историю продолжился, и зрителям представилась возможность побывать на первом матче суперсерии "Канада - СССР" в сентябре 1972 года, когда гости неожиданно для всех, и в том числе для себя, нанесли поражение хваленым профессионалам (7:3).

"Нам не прощали серебряные медали, все привыкли к золоту и считали, что хоккей должен быть только золотым, - вспоминает Третьяк, сейчас возглавляющий Федерацию хоккея России. - А здесь 5 минут до конца, а мы 0:2 проигрываем. Мы попали в "мышеловку". Растерялись, потому что каток был меньше, чем тот, к которому привыкли. Но у нас были лидеры, и они повели нас за собой. Потом уже, в раздевалке, когда выровняли счет - 2:2, тренер Всеволод Бобров говорит: "Ребята, против канадцев-то можно играть! Ну приедем без уха и глаз, там зашьем. Зато с канадцами играли!"

Отцы и дети

Вторая серия фильма целиком соткана из рассказов великих отечественных хоккеистов о своем непростом пути к спортивным вершинам и о том, какую роль в их жизни сыграли родители.

"Отец с 7 утра до 22:00 постоянно находился со мной - ездил на тренировки, на подкатки, на турниры. Он, на самом деле, посвятил всю свою жизнь воспитанию меня. Он был простой, веселый, с прекрасным чувством юмора. И всегда говорил мне: "Саша, будь проще, и люди к тебе потянутся", - вспоминает трехкратный чемпион мира Александр Овечкин.

"Я знаю, что папа много от чего отказывался ради того, чтобы я чего-то добился, - рассказывает о своем детстве двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион Илья Ковальчук. - Он возил меня в Москву на тренировки два раза в неделю из Твери. На всех тренировках мы были вместе. До моих 12 лет он даже выходил на лед и помогал тренеру. Потом уже, когда перестал успевать, перешел на трибуну".

О прошлом, настоящем и будущем самой популярной в России командной зимней игры зрителям также рассказали другие легендарные игроки и тренеры: Игорь Ларионов, Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Морозов, Павел Дацюк и Алексей Касатонов.