Всемирный боксерский форум пройдет в Дубае

Также в ОАЭ состоятся турнир по профессиональному боксу с участием российских спортсменов и конгресс IBA

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Всемирный боксерский форум и международный турнир по профессиональному боксу пройдут в субботу в Дубае. Также состоится конгресс Международной ассоциации бокса (IBA), которой руководит россиянин Умар Кремлев.

Традиционный боксерский форум проходит ежегодно в декабре, в прошлом году мероприятие состоялось в Абу-Даби. Главной темой форума станет защита физического, психического и финансового здоровья спортсменов.

В рамках боксерского турнира олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев проведет 10-раундовый титульный поединок против трехкратного чемпиона мира среди любителей кубинца Ласаро Альвареса. В этом поединке будет разыгран первый профессиональный титул IBA в весовой категории до 60 кг.

Двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов, выступающий в первом тяжелом весе, встретится в 10-раундовом поединке с соперником из Германии Артуром Манном.

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко проведет 12-раундовый поединок против другого немца - Леона Харта. На кону этого боя будет стоять вакантный пояс чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг).

Чемпион мира 2021 года в тяжелом весе Марк Петровский встретится с бывшим регулярным чемпионом WBA австралийцем Лукасом Брауном.