Футболисты "Спартака" сыграют с "Крыльями Советов" в матче 18-го тура РПЛ

Также в субботу пройдут матчи "Ахмат" - "Ростов" и "Зенит" - "Пари НН"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" сыграет против самарских "Крыльев Советов" в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Москве на "Открытие банк - Арене" и начнется в 14:00 мск.

"Крылья Советов" занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах. Самарцы не проигрывают на протяжении трех встреч (две победы и одна ничья). "Спартак" с 27 очками идет на седьмой позиции.

В первом круге "Крылья Советов" дома разгромили красно-белых со счетом 4:0. Всего в РПЛ клубы провели между собой 57 матчей, 40 из которых завершились победой "Спартака", 8 раз выигрывали "Крылья Советов".

7 декабря контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля на три матча (один - условно) за толчок полузащитника грозненского "Ахмата" Бернарда Бериши в игре 17-го тура РПЛ.

В предстоящем матче из-за перебора желтых карточек москвичам не поможет полузащитник Михаил Игнатов. У гостей по этой же причине не сыграет бразильский защитник Фернандо Костанца. Также у самарского клуб из-за повреждений могут пропустить матч со "Спартаком" нападающие Дмитрий Цыпченко и Егор Ушаков.

Перед игрой полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский, ранее выступавший за "Крылья Советов", отметил, что красно-белые провели работу над ошибками после предыдущей встречи с самарцами. "Тот матч нам не удался, был серьезный удар, очень болезненный. Разбирали соперника, делали акцент на его контратаках и пропустили первый мяч именно так. Последовала серьезная работа над ошибками", - сказал футболист пресс-службе красно-белых.

"Ахмат" сыграет с "Ростовом", "Зенит" примет "Пари НН"

В следующем матче игрового дня, который начнется в 16:30 мск, грозненский "Ахмат" сыграет против "Ростова". "Ростов" занимает десятое место, имея в активе 20 очков, "Ахмат" расположился на 13-й строчке, набрав 16 очков. В первом круге "Ростов" дома разгромил "Ахмат" со счетом 3:0.

В последнем субботнем матче действующий чемпион страны петербургский "Зенит" примет "Пари Нижний Новгород". Петербуржцы занимают второе место, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет два очка. Нижегородцы идут девятыми, набрав 24 очка. В первом круге "Зенит" победил нижегородский клуб в гостях (2:0). Матч начнется в 19:45 мск.