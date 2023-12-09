В НОК Украины заявили, что будут следить за соблюдением россиянами условий нейтральности

В пятницу Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до участия в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе

ТАСС, 9 декабря. Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины будет пристально следить за соблюдением российскими спортсменами условий нейтральности и возможными злоупотреблениями нейтральным статусом. Об этом сообщил глава НОК страны Вадим Гутцайт, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

"Буквально вчера принял участие во встрече МОК с национальными олимпийскими комитетами стран, где отметил неизменную позицию Украины относительно недопуска российских и белорусских спортсменов к любым международным соревнованиям, - сказал Гутцайт. - Почти год совместно со странами-партнерами мы боролись на дипломатическом фронте, чтобы это решение не было принято. Несмотря на все приложенные усилия, наш голос не был услышан".

"Несмотря на это, борьба будет продолжена. Мы будем внимательно следить за соблюдением "условий нейтральности" российских и белорусских атлетов, сообщать МОК и в международные спортивные федерации о любых нарушениях и злоупотреблениях этим статусом", - добавил он.

МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ожидается, что в ней примет участие около 11 тыс. спортсменов.