Председатель правления "Зенита" назвал сроки проведения клубного турнира стран БРИКС

Соревнования пройдут в Катаре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный турнир с участием клубов из стран БРИКС пройдет с 1 по 12 февраля, на нем выступит петербургский "Зенит". Об этом ТАСС сообщил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

"Клубы мы объявим, но четыре страны точно будут. Это Китай, Катар, Россия и Бразилия. Турнир пройдет с 1 по 12 февраля", - сказал Медведев.

Клубный турнир с участием команд из стран БРИКС пройдет в Катаре. Ранее Медведев сообщил ТАСС, что 15 января у "Зенита" начнется первый тренировочный сбор.

Команды Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) уйдут на зимнюю паузу после 18-го тура чемпионата, матчи которого пройдут 9-10 декабря. "Зенит" 9 декабря примет "Пари Нижний Новгород". Петербургский клуб с 33 очками в 17 матчах на данный момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.