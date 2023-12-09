Бобровский и Чинахов вошли в число трех звезд игрового дня в НХЛ

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский стал лучшим игроком матча против "Питтсбурга", нападающий "Коламбуса" Егор Чинахов набрал три очка в игре с "Сент-Луисом"

ТАСС, 9 декабря. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), второй звездой стал его соотечественник нападающий "Коламбуса" Егор Чинахов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В домашнем матче против "Питтсбурга" (3:1) Бобровский отразил 26 бросков из 27 и был признан первой звездой матча.

Чинахов в домашней игре против "Сент-Луиса" (5:2) забросил две шайбы, отдал результативную передачу и также был признан первой звездой встречи.

Первой звездой дня стал канадский защитник "Эдмонтона" Эван Бушар, который в домашнем матче против "Миннесоты" (4:3) забросил две шайбы и отдал голевой пас.