Кириенко назвала обезличиванием решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду

8 декабря Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в Играх-2024, но в нейтральном статусе и при соблюдении ряда требований

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе является обезличиванием спортсменов и ничего не меняет в позиции Федерации бокса России по участию в Играх. Об этом ТАСС заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

В пятницу МОК допустил россиян до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

"Ничего нового нет, нейтральный статус. Ничего не ясно с отбором на Олимпийские игры по линии бокса: сроков нет, мест нет. Это решение просто неприятно, это обезличивание. Боксеры объявили, что в нейтральном статусе выступать не будут", - сказала Кириенко.

"Что касается бокса на Олимпийских играх - чиновники меняются. Будет это Томас Бах (президент МОК - прим. ТАСС) или кто-то другой - неважно, Олимпийские игры - это для спортсменов, а не для чиновников. У нас большие планы на следующий год, в которых будут задействованы все наши команды", - добавила она.

Международная ассоциация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. В июне сессия МОК большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения, поскольку международная федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже на себя взял МОК, в организации отметили, что вид спорта должен остаться в программе Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.