Кремлев считает унижением выступление спортсменов без флага и гимна

В пятницу МОК допустил россиян к Олимпиаде 2024 года при соблюдении ряда условий, среди которых запрет на демонстрацию официальной государственной символики

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Выступление на международных турнирах без флага и гимна является унижением для атлетов, а функционеров, призывающих к лишению национальных символов, не должно быть в спорте. Об этом на заседании конгресса Международной ассоциации бокса заявил глава организации Умар Кремлев.

В пятницу МОК допустил россиян до участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

"Выступать без флага и гимна - это унижение для спортсмена, этого не должно быть. Есть разделение, граница между спортом и спортивным функционером. Таких людей, которые призывают к унижению спортсменов, не должно быть в спорте. Любой спортивный функционер - обслуживающий персонал для спортсменов", - сказал Кремлев.

МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.