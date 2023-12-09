Глава совета директоров СКА назвал верным предложение КХЛ продлить сезон до мая

В пятницу КХЛ предложила руководителям клубов рассмотреть вариант календаря, при котором лей-офф сезона должен завершится 15 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Предложение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продлить сезон до середины мая является правильным решением, так как позволит сделать календарь менее интенсивным. Такое мнение ТАСС высказал первый президент лиги, глава совета директоров петербургского СКА Александр Медведев.

В пятницу КХЛ предложила руководителям клубов рассмотреть вариант календаря, при котором регулярный чемпионат начнется 5 сентября и завершится 15 марта. Плей-офф сезона должен завершится 15 мая. Сейчас сезон КХЛ завершается 30 апреля.

"Считаю, что это правильно. Потому что, во-первых, это позволит сделать менее интенсивный календарь. И как раз майские праздники наложатся на финальную стадию Кубка Гагарина, где будет еще больше зрителей", - сказал Медведев.

В случае, если сборная России сможет выступать на международных соревнованиях, Медведев предлагает обратиться к канадскому опыту решения этой проблемы. "22 игрока сборной - это еще не повод отменять игры. Мы же знаем, что сборная Канады выигрывала чемпионат мира, отправив только тех игроков, которые не попали в плей-офф Кубка Стэнли или вылетели из плей-офф", - отметил он.