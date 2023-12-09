Призовой фонд мужского чемпионата мира по боксу составит $10 млн

Женского турнира - $5 млн

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Призовой фонд чемпионата мира по боксу среди мужчин 2024 года составит $10 млн. Об этом на заседании конгресса Международной ассоциации бокса (IBA) заявил глава организации Умар Кремлев.

"Призовой фонд мужского чемпионата мира в следующем году составит $10 млн, - сказал Кремлев. - Призовой фонд женского чемпионата мира, который пройдет в Казахстане, составит $5 млн".

Чемпионат мира по боксу среди женщин 2024 года пройдет в Астане. Место проведения мужского чемпионата мира будет определено позднее.