Американской теннисистке Эверт второй раз диагностировали рак

Бывшая спортсменка рассказала, что сейчас проходит новый курс химиотерапии

ТАСС, 9 декабря. Победительнице 18 турниров Большого шлема американке Крис Эверт во второй раз за два года диагностировали рак. Об этом она написала на своей странице в X.

"С тех пор, как мне впервые диагностировали рак, я была открыта и делилась своим опытом, - написала Эверт. - Хотела сообщить, что рак вернулся, это диагноз, который я никогда не хотела бы услышать, однако я чувствую, что мне повезло, потому что его диагностировали рано. Врачи вновь нашли его в той же зоне, все клетки были удалены, сейчас я начинаю новый курс химиотерапии".

В январе 2022 года Эверт был диагностирован рак яичников, в январе 2023 года спортсменка сообщила, что вылечилась от болезни.

Эверт 68 лет, она завершила профессиональную карьеру в 1989 году. Американка рекордные семь раз становилась победительницей Открытого чемпионата Франции, также она дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии, трижды - турнир в Уимблдоне и шесть раз - Открытый чемпионат США. Всего она выиграла 157 турниров в одиночном разряде и 32 - в парном.