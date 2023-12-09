Агапитов назвал Олимпиаду-2024 фестивалем, который по нелепой случайности именуется Играми

Глава Федерации тяжелой атлетики России считает условия допуска россиян к соревнованиями неприемлемыми

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Предлагаемые международными организациями условия допуска российских тяжелоатлетов до соревнований являются провокационными, они призывают нарушать законодательство РФ. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

"Условия допуска российских тяжелоатлетов до международных соревнований невыполнимы, неприемлемы, дискриминационны, нарушают права человека и Олимпийскую хартию, призывают нарушать законодательство РФ, - считает Агапитов. - Подобного рода провокации не рассматриваются ФТАР как возможность участия в фестивале, который по какой-то нелепой случайности носит название "Олимпийские игры".

"Нейтральный статус нашими спортсменами так же не рассматривается в обмен на допуск. Мы готовы выступать на равных для всех спортсменов условиях в соревнованиях, организованных в соответствии с уставом организации и прочих регламентирующих документов. Выявленные в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) коррупция, мошенничество, манипуляции с допингом и кумовство, в сочетании с зависимостью от денег Международного олимпийского комитета (МОК), определили солидарность их взглядов и сговорчивость. Это, в свою очередь, обеспечило выполнение международной федерацией всех политических "рекомендаций" МОК, несмотря на их обоюдную разрушительную деструктивность", - добавил глава ФТАР.

В пятницу МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.