Рой Джонс - младший создал и возглавил новую Федерацию бокса США

Организация была принята в Международную ассоциацию бокса

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Новая боксерская организация - Федерация бокса США - была создана бывшим абсолютным чемпионом мира Роем Джонсом - младшиим. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Была создана новая национальная организация. Ее возглавил Рой Джонс - младший", - сказал собеседник агентства.

Федерация бокса США под руководством Джонса была принята в Международную ассоциацию бокса (IBA) решением конгресса организации, который состоялся 9 декабря в Дубае.

Джонсу 54 года, он был абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории, в 1988 году стал серебряным призером Олимпийских игр. Имеет российское гражданство.

С конца 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.

В июне сессия Международного олимпийского комитета (МОК) большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения, поскольку международная федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже на себя взял МОК. В октябре президент Международного олимпийского комитета Томас Бах исключил возможность восстановления IBA как члена олимпийского движения.