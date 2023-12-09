Сильнейшей российской метательнице-юниорке Мудровой разрешили выступать за Израиль

18-летняя спортсменка может официально участвовать в соревнованиях за новую страну с 8 октября 2023 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Победительница юниорского первенства России 2022 года в метании копья и толкании ядра Мария Мудрова получила разрешение выступать за сборную Израиля. Об этом свидетельствуют документы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Мудрова, выигравшая в 2022 году на первенстве России до 18 лет в Челябинске две золотые медали, получила от World Athletics официальное разрешение выступать за Израиль с 8 октября 2023 года.

Мудровой 18 лет, последний раз она принимала участие в российских соревнованиях в июле 2022 года, когда на Спартакиаде в Челябинске стала второй в толкании ядра. Она никогда не выступала за сборную России на международных стартах.

В 2023 году Мудрова принимала участие в нескольких турнирах, которые проходили в Израиле. На ее счету есть победа на зимнем чемпионате этой страны в толкании ядра, золото летнего юниорского первенства (до 20 лет) в этой же дисциплине. В метании копья на юниорском чемпионате Мудрова показала второй результат.