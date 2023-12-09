IBA лишила членства четыре европейские национальные ассоциации

Боксерские организации Чехии, Нидерландов, Германии и Швеции нарушили ряд положений международной ассоциации

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (IBA) прекратила членство национальных ассоциаций Чехии, Нидерландов, Германии и Швеции. Решение было принято конгрессом IBA в Дубае.

Отмечается, что ассоциации нарушили ряд положений устава IBA, в том числе в части двойного членства.

С конца 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Международная федерация отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса Чехии, Нидерландов, Германии, Швеции и еще нескольких стран в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.