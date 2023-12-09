Тренер сборной России рассказал, почему легкоатлетка-юниорка Мудрова уехала в Израиль

По словам Евгения Козлова, спортсменка отправилась в Израиль вслед за родителями, которые имеют гражданство этой страны

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Обладательница двух золотых медалей юниорского первенства России по легкой атлетике 2022 года Мария Мудрова переехала в Израиль вслед за своими родителями, которые являются гражданами этой страны. Об этом ТАСС сообщил старший тренер резервной сборной России в группе метаний Евгений Козлов.

Как сообщал ранее ТАСС, Мудрова, выигравшая в 2022 году на первенстве России до 18 лет в Челябинске две золотые медали в толкании ядра и метании копья, получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) официальное разрешение выступать за Израиль с 8 октября 2023 года.

"Эта спортсменка никогда не выступала за сборную команду России, - сказал Козлов. - Через два месяца после того, как ее включили в список кандидатов в национальную команду, она вместе с родителями, которые, насколько я знаю, являются гражданами Израиля, уехала в эту страну на постоянное место жительства. Родители ждали, когда девочка закончит здесь школу, а потом уехали из России".

"Мне сложно судить, насколько ее отъезд стал большой потерей для российской легкой атлетики. Она начинала свой путь в легкой атлетике с многоборья, но потом по причине того, что в женском юниорском ядре у нас одно время была не очень большая конкуренция, Мария сумела выдвинуться на лидирующие позиции в этом виде. Но результаты, которые она показывала, не являются исключительными. Та же Алена Бугакова в этом возрасте толкала ядро на три метра дальше", - добавил тренер.

Мудровой 18 лет, последний раз она принимала участие в российских соревнованиях в июле 2022 года, когда на легкоатлетической Спартакиаде в Челябинске стала второй в толкании ядра. В 2023 году Мудрова принимала участие в нескольких турнирах, которые проходили в Израиле. В ее активе есть победа на зимнем чемпионате страны в толкании ядра, золото летнего юниорского первенства (до 20 лет) в этой же дисциплине. В метании копья на юниорском чемпионате Израиля спортсменка показала второй результат.