Часть футболистов "Спартака" пропустит матч с "Крыльями Советов" из-за болезни

В заявку команды на игру не вошли Олег Рябчук, Хесус Медина, Руслан Литвинов, Тео Бонгонда

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Некоторые игроки московского футбольного клуба "Спартак" не примут участия в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" из-за заболевания. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.

"Отсутствие некоторых игроков в заявке связано с их болезнью, вирус. [Михаил] Игнатов же дисквалифицирован", - сообщили в пресс-службе "Спартака".

В заявку команды на игру не вошли молдавский защитник Олег Рябчук, парагвайский полузащитник Хесус Медина, российский полузащитник Руслан Литвинов, конголезский нападающий Тео Бонгонда.

Встреча "Спартака" и "Крыльев Советов" пройдет в субботу в Москве и начнется в 14:00 мск.