Бакланова стала первым игроком женского футбольного клуба "Спартак"

Пресс-служба объявила о создании женской команды 14 октября

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Карина Бакланова подписала контракт с московским женским футбольным клубом "Спартак" и стала первым игроком в истории команды. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

О сроках контракта не сообщается.

Бакланова выступает на позиции защитника, в прошлом сезоне она выступала за столичное "Динамо". В составе сборной России она стала серебряным призером Универсиады 2015 года.

Пресс-служба "Спартака" объявила о создании женского футбольного клуба 14 октября. Команда начнет выступление в женском чемпионате России с сезона-2024.