Чесноков считает, что теннисистка Тимофеева может раскрыться в следующем году

Россиянка располагается на 137-м месте в мировом рейтинге

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Тимофеева является перспективной спортсменской, она может раскрыться в 2024 году. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) назвала Тимофееву одной из восходящих звезд, за кем будет интересно следить в 2024 году.

"Здорово, что WTA ее выделил, - сказал Чесноков. - Она неплохо играла по юниорам, в этом году выиграла турнир в Будапеште. Я думаю, она перспективная теннисистка, вполне может раскрыться в следующем году. Посмотрим, как она себя проявит".

Тимофеевой 20 лет, она занимает 137-е место в рейтинге WTA. На ее счету один титул под эгидой организации.