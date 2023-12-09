Глава ВФЛА сожалеет, что позиция Коу в отношении россиян не изменилась

Российских легкоатлетов не допустили до участия в Олимпиаде в Париже

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов выразил сожаление из-за решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) о недопуске россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что позиция организации по допуску россиян на международные турниры не изменилась. World Athletics не сняла санкции с российских легкоатлетов, они не будут представлены на Олимпиаде 2024 года в Париже.

"Себастьян Коу, к сожалению, не сказал ничего нового. Еще в марте, когда ВФЛА восстановили, совет World Athletics продлил отстранение спортсменов из России и Белоруссии от стартов под эгидой организации, - сказал Иванов. - Тогда же было принято решение о создании рабочей группы, которая будет давать рекомендации совету по поводу санкций в отношении российской легкой атлетики. На нынешнем совете был утвержден состав рабочей группы, она и будет заниматься условиями и критериями возвращения российских и белорусских легкоатлетов на международные соревнования, в том числе и на Олимпийские игры".

Российские и белорусские легкоатлеты по решению World Athletics с марта 2022 года лишены возможности выступать на крупных международных соревнованиях из-за обострения ситуации на Украине. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.