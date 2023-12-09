Чесноков считает неоднозначным допуск россиян до Олимпиады

Международный олимпийский комитет 8 декабря допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян на Олимпийские игры в Париже неоднозначное, в нем много несправедливостей. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"У меня неоднозначное мнение на этот счет. С одной стороны, хорошо, что нас допустили, с другой - есть много несправедливостей. Мне очень жаль ребят, выступающих в командных видах, они всю жизнь работали ради одной двух-недель, и сейчас их лишают возможности выступать на высшем уровне. Это неправильно и несправедливо", - сказал Чесноков.

"Если говорить о теннисе, это может быть очень хорошо, но даже там нам участие не гарантировано. Если наши ребята поедут на Олимпиаду, уверен, они будут бороться за медали во всех дисциплинах", - добавил собеседник агентства.

В пятницу МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.