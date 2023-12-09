Легкоатлет Шубенков рассказал, что не испытывал иллюзий по поводу допуска на Олимпиаду

Российских легкоатлетов не допустили к Играм в Париже

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не допустить россиян до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже является ожидаемым и не вызывает удивления. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

В пятницу глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что позиция организации по допуску россиян на международные турниры не изменилась, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян до Олимпийских игр в нейтральном статусе. World Athletics не сняла санкции с российских легкоатлетов, они не будут представлены на Олимпиаде 2024 года в Париже.

"Получается так, что мы в принципе с тренером никаких иллюзий по поводу [заявления] Коу не испытывали, - сказал Шубенков. - Он уже давно свою позицию обозначил и в общем-то ее придерживался и так от нее не отходил. Надежда была минимальная, иррациональная, которая всегда жила в любом человеке до последнего момента, что бы ни происходило. Эта новость - не шок, очень ожидаемо. МОК подтвердил все, что [его представители] говорили до этого, World Athletics подтвердила все свои прошлые заявления. Есть в этом, конечно, некоторый обидный цинизм, но в целом удивления не вызвало вообще".

Российские и белорусские легкоатлеты по решению World Athletics с марта 2022 года лишены возможности выступать на крупных международных соревнованиях из-за обострения ситуации на Украине. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.