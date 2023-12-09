Министр просвещения Кравцов считает, что "Спартак" может стать чемпионом России

Московский "Спартак" 9 декабря победил самарские "Крылья Советов" со счетом 3:0 в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" не потерял шансы на первое место по итогам сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, поддерживающий "Спартак" из-за занимающегося в академии красно-белых сына.

В субботу "Спартак" на своем поле победил самарские "Крылья Советов" со счетом 3:0 в матче 18-го тура РПЛ. Игра проходила при температуре воздуха минус 11 градусов.

"Мне сложно сказать, стоит ли играть в такую погоду, это специалисты должны определить, - сказал Кравцов. - А так, игра была очень красивой, "Спартак" молодец, хочу сказать, что "Крылья Советов" до конца играли, это очень важно. Волевая игра такая получилась. Замечательно, что "Спартак" с победой уходит на зимний перерыв. На что можно надеяться? Может, и первое место займет".

"Спартак" занимает пятое место в РПЛ с 30 очками. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с петербургским "Зенитом", встреча состоится в марте 2024 года.