В "Спартаке" уверены в продлении контракта с Промесом

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня 2024 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Опция автоматического продления контракта нидерландского нападающего Квинси Промеса с московским "Спартаком" вступит в силу после определенного количества проведенных матчей. Об этом журналистам заявил генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

"У него есть опция [продления], она связана с количеством матчей, - сказал Малышев. - На данный момент она не активирована, но уверен, это произойдет".

Промесу 31 год, в 2017 году он стал чемпионом России вместе со "Спартаком". Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня 2024 года. Всего за клуб он провел 235 матчей, забив 114 голов и отдав 59 передач. Он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров "Спартака" за все время.