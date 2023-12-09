В "Спартаке" заявили, что недовольны местом в турнирной таблице РПЛ

Московская команда занимает пятое место в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Спартак" недовольно местом, которое команда занимает в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам рассказал генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

В субботу "Спартак" на своем поле победил самарские "Крылья Советов" со счетом 3:0 в матче 18-го тура РПЛ. Красно-белые занимают пятое место в таблице с 30 очками, отставая от лидера чемпионата "Краснодара" на пять очков.

"Результатом довольны, игрой тоже, местом только недовольны. На данный момент решений по тренеру нет, Гильермо [Абаскаль] наш тренер. Мы постоянно оцениваем работу тренера", - сказал Малышев.

В 19-м туре РПЛ "Спартак" сыграет с "Зенитом". Игра пройдет после зимнего перерыва, точная дата будет определена позднее.