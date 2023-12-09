Глушаков считает, что чемпионская гонка в РПЛ продлится до конца чемпионата

Бывший игрок "Спартака" считает, что красно-белые могли лучше сыграть в первой части сезона

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Судьба титула чемпиона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в текущем сезоне решится в последних турах. Такое мнение журналистам высказал чемпион России сезона-2016/17 в составе московского "Спартака" Денис Глушаков.

"Спартак" в субботу со счетом 3:0 разгромил самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 18-го тура РПЛ.

"Итоги первой части сезона для "Спартака"? Конечно, могло быть и лучше, но что есть, то есть, - сказал Глушаков. - Все очень плотно, интересная часть чемпионата, в принципе чемпионская гонка будет до конца чемпионата. Ни на кого ставить сейчас не надо, как команды подготовятся к концу чемпионата, так и будет".

Встреча "Спартака" и "Крыльев Советов" проходила при температуре воздуха минус 11 градусов.

"Холодновато, да, но поле в хорошем состоянии, "Спартак" подготовил поле. Главное для "Спартака", что команда выиграла. Когда я на матче, команда выигрывает все время", - отметил он.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. Красно-белые отстают от лидера чемпионата "Краснодара" на пять очков. В 19-м туре РПЛ "Спартак" сыграет с "Зенитом". Игра пройдет после зимнего перерыва, точная дата будет определена позднее.