Один из лучших бомбардиров КХЛ Голдобин привез на Матч звезд игрушечную свинью

Николай Голдобин приехал на Матч звезд КХЛ в роли капитана сборной дивизиона Боброва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нападающий "Спартака", один из лучших бомбардиров Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Николай Голдобин привез на Матч звезд игрушечную свинью, которая является талисманом игрока. Об этом Голдобин рассказал ТАСС.

В рамках Матча звезд КХЛ пройдут конкурсы на мастерство и мини-турнир сборных дивизионов. Голдобин является капитаном сборной дивизиона Боброва.

"Рад представлять "Спартак" на Матче звезд. Настроение прекрасное. Знаю к тому же, что футбольный "Спартак" сейчас выиграл у "Крыльев Советов". Поздравлю их - может, что-то выложу у себя в соцсетях", - сказал Голдобин.

"Много ребят из футбольной команды ходят на наши матчи, - продолжил собеседник агентства. - Я хорошо общаюсь с [Антоном] Зиньковским, с [Квинси] Промесом иногда, но с ним сложно - у него рэп".

Также хоккеист рассказал, что привез с собой резиновую свинью. "Она лежит в бауле - это мой талисман. Везде ее с собой вожу, она забавно хрюкает", - отметил Голдобин.