Тренер "Спартака" рассказал о простудном вирусе в команде

В заявку "Спартака" на матч против "Крыльев Советов" не вошли Олег Рябчук, Хесус Медина, Руслан Литвинов, Тео Бонгонда

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Медицинский штаб московского футбольного клуба "Спартак" делает все возможное для устранения простудного вируса в команде, но частые перелеты и погодные условия матчей не способствуют этому. Об этом журналистам заявил тренер "Спартака" Владимир Слишкович.

В субботу "Спартак" победил самарские "Крылья Советов" со счетом 3:0. Встреча проходила при температуре воздуха минус 11 градусов.

"Бывает такое, что вирус появляется в команде, и, к сожалению, сегодня по этой причине несколько футболистов не смогли принять участие в игре, - сказал Слишкович. - Наш медицинский штаб в целом и все мы стараемся делать все возможное, чтобы минимизировать эту ситуацию, как-то ее контролировать, но, думаю, все сами понимают, что справляться с ней очень и очень непросто".

"Плюс в последнее время у нас было 3 выезда, самолеты, перелеты, - продолжил тренер. - Поэтому, когда команда переезжает из одного города в другой, это тоже может негативно влиять в этом отношении".

В заявку команды на игру не вошли молдавский защитник Олег Рябчук, парагвайский полузащитник Хесус Медина, российский полузащитник Руслан Литвинов, конголезский нападающий Тео Бонгонда.