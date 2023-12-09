Фигуристки Двоеглазова и Базылюк исполнили пять прыжков ультра-си на Кубке Первого канала

За шесть этапов российской серии Гран-при среди взрослых спортсменов ультра-си делала только Аделия Петросян

КАЛУГА, 9 декабря. /ТАСС/. Фигуристки Алиса Двоеглазова и Маргарита Базылюк на Кубке Первого канала среди юниоров, проходящего в Калуге, исполнили пять элементов ультра-си. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спортсмены соревнуются на турнире в произвольных программах. Из шести участниц соревнований две успешно справились с элементами ультра-си. Двоеглазова исполнила в прокате четверные лутц и тулуп, Базылюк - тройной аксель, четверной тулуп в каскаде и сольный четверной тулуп.

За шесть этапов российской серии Гран-при среди взрослых спортсменов ультра-си делала только Аделия Петросян, исполнявшая на этапах тройной аксель и четверной флип.