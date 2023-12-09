Хоккеист Никишин считает, что тяжело будет приблизиться к рекорду Рязанцева

Защитник Александр Рязанцев в 2012 году установил рекорд на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги в рамках конкурса на силу броска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Рекорд защитника Александра Рязанцева, установленный в 2012 году на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в рамках конкурса на силу броска, вряд ли будет побит в ближайшие годы. Такое мнение журналистам высказал защитник петербургского СКА Александр Никишин.

Никишин выиграл конкурс силы броска на Матче звезд КХЛ этого года, бросив шайбу со скоростью 168,28 км/ч. Рекорд Рязанцева составляет 183,67 км/ч.

"Думаю, к нему тяжело будет приблизиться еще долго. Может быть, он как-то попал в ту сторону радара, если он так рассчитал. Не представляю, если он так бросал во время игр, как это ловить", - сказал Никишин.

Никишин рассказал, за счет чего победил в этом году. "В том году не выиграл, не знал некоторых хитростей. Надо разогнаться хорошо и все, что у тебя есть в руках, бросить", - отметил хоккеист.