Серебряный призер Олимпиады в прыжках с шестом Сидорова объявила о завершении карьеры

Спортсменка призналась, что за последние несколько лет перестала получать удовольствие от легкой атлетики

ТАСС, 9 декабря. Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, специализирующаяся на прыжках с шестом, приняла решение завершить профессиональную карьеру. Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале.

"К сожалению, за последние несколько лет я совершенно перестала получать удовольствие от легкой атлетики. Так что да, я официально завершаю свою спортивную карьеру", - написала Сидорова.

В феврале Сидорова сообщила ТАСС, что пропустит зимний сезон. В мае спортсменка объявила о беременности.

Сидоровой 32 года, она является серебряным призером Олимпийских игр в Токио. В 2019 году спортсменка завоевала золотую медаль чемпионата мира в Дохе. В ее активе также победы на летнем чемпионате Европы 2014 года и в финале Бриллиантовой лиги в 2021 году. Спортсменка дважды становилась второй на зимних мировых первенствах (2014, 2018) и два раза побеждала на чемпионатах Европы в помещении (2015, 2019).

В финале Бриллиантовой лиги в 2021 году Сидорова показала результат 5,01 метра. Она стала лишь четвертой женщиной, которой покорилось это достижение. Рекордсменкой является двукратная олимпийская чемпионка россиянка Елена Исинбаева (5,06).