Канадский хоккеист "Лады" Джозефс считает, что "СКА-Арена" подошла бы любому клубу НХЛ

Дворец, в котором проходит Матч звезд КХЛ, вмещает 21,5 тыс. зрителей на хоккейных матчах и является по этому параметру самой большой ареной в мире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Любому клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подошла бы недавно введенная в эксплуатацию "СКА-Арена" в Санкт-Петербурге. Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Лады" и сборной дивизиона Харламова канадец Трой Джозефс.

Дворец, в котором проходит Фонбет - Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), вмещает 21,5 тыс. зрителей на хоккейных матчах и является по этому параметру самой большой ареной в мире.

"Это самая большая арена в мире, и когда выходишь на лед, понимаешь, насколько она огромная, сколько фанатов вмещает, - сказал Джозефс. - Честно, она очень похоже на арену НХЛ, и любой клуб НХЛ мог бы здесь играть".

29-летний игрок является дебютантом Матча звезд КХЛ. "Интересно узнать игроков, пообщаться с ребятами. Лучше узнать друг друга, поговорить на льду или в отеле. Конечно, это особый день в моей карьере, и я его запомню. Думаю, это крутое мероприятие, и приехать сюда - это великолепно. Все ребята получают удовольствие от участия", - отметил он.

В Матче звезд принимают участие четыре команды - сборные дивизионов конференций КХЛ. "Формат немного необычный поначалу - как-то много команд. Надо привыкнуть. Много игроков, персонала задействовано, но я с нетерпением жду завтрашнего дня", - сказал он.