Личный тренер завершившей карьеру Сидоровой заявила, что та сумела себя реализовать на 99%

Серебряный призер Олимпиады в прыжках с шестом Анжелика Сидорова 9 декабря объявила о завершении карьеры

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Завершившая карьеру российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, специализирующаяся на прыжках с шестом, смогла реализовать свой потенциал на 99%. Такое мнение ТАСС высказала личный тренер спортсменки Светлана Абрамова.

9 декабря Сидорова в своем телеграм-канале сообщила о решении завершить профессиональную карьеру.

"Решение Анжелики покинуть спорт не было спонтанным, оно абсолютно обдуманное. Удалось ли Сидоровой реализовать себя полностью в спорте? Я думаю, на 99 процентов. Не хватило золота Олимпиады и пяти сантиметров до мирового рекорда. Ну, значит, не судьба. Но мне совершенно не стыдно за нее, она молодец, сделала себя и, как я сказала ранее, на 99 процентов себя реализовала", - сказала Абрамова.

"Получится ли из Анжелики тренер? Я сейчас не могу сказать ни да, ни нет. Я, будучи спортсменкой, с трудом представляла себе тренером, но прошло время, и мне захотелось им стать. Вполне возможно, что у Анжелики тоже появится такое желание. Но торопиться в этом вопросе точно не нужно, сейчас она заботливая мама, и пусть пока будет так, а потом станет понятно, где она сможет приложить свои силы", - добавила она.

Сидоровой 32 года, она является серебряным призером Олимпийских игр в Токио. В 2019 году спортсменка завоевала золотую медаль чемпионата мира в Дохе. В ее активе также победы на летнем чемпионате Европы 2014 года и в финале Бриллиантовой лиги в 2021 году. Спортсменка дважды становилась второй на зимних мировых первенствах (2014, 2018) и два раза побеждала на чемпионатах Европы в помещении (2015, 2019).

В финале Бриллиантовой лиги в 2021 году Сидорова показала результат 5,01 метра. Она стала лишь четвертой женщиной, которой покорилось это достижение. Рекордсменкой является двукратная олимпийская чемпионка россиянка Елена Исинбаева (5,06).