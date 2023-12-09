Личный тренер Анжелики Сидоровой Абрамова заявила о переходе на преподавательскую работу

Абрамова завершила деятельность в сборной России и Всероссийской федерации легкой атлетики

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Тренер Светлана Абрамова, подготовившая серебряного призера Олимпийских игр в прыжках с шестом Анжелику Сидорову, завершила свою деятельность в сборной России и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Как сообщила Абрамова ТАСС, она 11 декабря перейдет на преподавательскую работу в Российский университет спорта ГЦОЛИФК.

9 декабря Сидорова, в активе которой также золото летнего чемпионата мира 2019 года, сообщила в своем Telegram-канале о завершении спортивной карьеры.

"Получилось так, что мы вместе с Анжеликой пришли в легкую атлетику и вместе уходим, - сказала Абрамова. - Завершение ее карьеры освобождает меня полностью от каких-то обязательств перед сборной и федерацией. Я ушла из сборной, президиума, главного тренерского совета, и меня с ВФЛА теперь вообще ничего не связывает. Анжелика сделала такой шаг, и теперь мы совершенно свободно начинаем новую жизнь".

"Тему своего ухода я не хочу развивать, достаточно того, что Анжелика в своем посте в двух словах про это рассказала", - добавила Абрамова.

Сидорова ранее написала о неуважительном, по ее мнению, отношении к своему тренеру со стороны руководства отечественной легкой атлетики.

"Мне есть где применить свой опыт. Меня пригласили работать на кафедру легкой атлетики в ГЦОЛИФК, и я с удовольствием приняла это предложение, со следующей недели я начинаю преподавать там", - заключила Абрамова.