"Црвена Звезда" побила мировой рекорд по беспроигрышной серии в домашних матчах чемпионата

Сербский клуб не проигрывает дома в национальном первенстве 122 матча подряд

ТАСС, 9 декабря. Сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" из Белграда установил новый мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в домашних матчах национального чемпионата.

В субботу "Црвена Звезда" дома со счетом 3:1 обыграла "Младость". Игра прошла на стадионе "Райко Митич" и стала для белградской команды 122-й домашней встречей подряд в высшем дивизионе чемпионата Сербии, в котором она смогла набрать очки. Серия длится с 2018 года, за это время "Црвена Звезда" одержала 110 побед и 12 раз сыграла вничью, забив 339 мячей и пропустив 54.

Прошлый рекорд принадлежал мадридскому "Реалу". В период с 1957 по 1965 год испанский клуб не уходил с поля без очков в 121 матче чемпионата Испании подряд.

"Црвена Звезда" выигрывала титул чемпиона Сербии в каждом из последних шести розыгрышей лиги. В текущем сезоне команда располагается на первой строчке с 43 очками в 17 матчах. Второе место занимает "Партизан", уступающий лидеру по дополнительным показателям.

В следующем туре "Црвена Звезда" 16 декабря на выезде сыграет против "Спартака" из Суботицы. Следующий домашний матч чемпионата команда проведет 23 декабря - против клуба "Вождовац".