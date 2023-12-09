Тренер олимпийских чемпионов Москвина рассказала, что передает свой опыт молодым коллегам

На международной выставке-форуме "Россия" Москвина в лектории павильона "Газпром" встретилась с юными фигуристками из Тульской области

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина находит время не только готовить к соревнованиям своих спортсменов, но и передавать свой опыт работы молодым коллегам. Об этом Москвина рассказала ТАСС.

"Как старший тренер я прихожу на тренировки, где занимаются молодые спортсмены, - сказала Москвина. - Но в основном занимаюсь наставнической деятельностью с самими тренерами и стараюсь передать им тот опыт и знания, которые у меня есть. Но я очень часто подзываю к себе маленьких спортсменов и даю им некоторые наставления".

"Например, девочка упала и не вскакивает со льда, и тогда я спрашиваю ее: "Тебе нравится сидеть на холодном льду? Сколько ты там можешь просидеть? Пять минут? Да пожалуйста!" И она сразу встает на ноги. То есть я иносказательно даю ей указание сразу вставать на ноги и стараться показать свое мастерство", - добавила самый успешный тренер в истории парного катания, воспитавшая не одного олимпийского чемпиона.

9 декабря на международной выставке-форуме "Россия" Москвина в лектории павильона "Газпром" встретилась с юными фигуристками из Тульской области и рассказала им, как сложен и тернист путь к спортивным вершинам, и какие качества должны быть присущи настоящему спортсмену. Диалог с юными фигуристками Москвина начала, дав свое определение тому, кто такой спортсмен: "Спортсмен - это обыкновенный человек, но в его мыслях, голове и теле кроется сила духа, желание быть лучшим, выделяться среди других для того, чтобы однажды стоять на почетном пьедестале и чтобы вами восхищался весь мир. А так вы - обыкновенные люди!"

Москвина поведала собравшимся, что главное качество, ведущее к успеху, - это дисциплина во всех сферах жизни, в том числе во владении самим собой. Только она даст возможность шаг за шагом получить звание лучших. "Еще важно упорство. Не бывает одного шага до пьедестала. Всегда бывают препятствия, которые нужно проанализировать, переступить и идти дальше, ведь лед для того, чтобы скользить, а не падать", - сказала тренер.

Беседа тренера с юными спортсменками длилась около часа, в конце Москвина пожелала успехов фигуристкам, их тренерам и ценить каждое достижение в спорте и в жизни.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.