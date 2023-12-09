Футболист Миранчук отдал первую результативную передачу за "Аталанту" в нынешнем сезоне

Россиянин помог забить победный гол в матче с "Миланом"

ТАСС, 9 декабря. "Аталанта" со счетом 3:2 обыграла "Милан" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.

Победный гол был забит на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. Автором взятия ворот стал нападающий Луис Мурьель. Голевую передачу в этом эпизоде отдал российский полузащитник Алексей Миранчук, для которого это первое результативное действие в нынешнем сезоне в девяти матчах различных турниров.

"Аталанта" прервала серию из четырех поражений в чемпионате Италии. Команда занимает девятое место в турнирной таблице национального первенства с 23 очками. В следующем туре "Аталанта" примет "Салернитану" 18 декабря.

"Милан" располагается на третьей строчке чемпионата Италии, набрав 29 очков. В следующей встрече команда 17 декабря сыграет на своем поле с "Монцей".