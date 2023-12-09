Вице-чемпион Олимпиады Гаджимагомедов победил экс-претендента на титул чемпиона мира Манна

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов одержал третью победу на профессиональном ринге

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио российский боксер Муслим Гаджимагомедов одержал третью победу на профессиональном ринге. В 10-раундовом рейтинговом поединке весовой категории до 90,71 кг, прошедшем на турнире IBA Champions Night в Дубае, он выиграл у бывшего претендента на титул чемпиона мира Артура Манна из Германии техническим нокаутом в 8-м раунде.

В послужном списке Гаджимагомедова теперь 3 победы (2 нокаутом), ни одного поражения. Он дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2021 года.

Гаджимагомедову 26 лет, он также является двукратным чемпионом мира (2019, 2023), серебряным призером чемпионата Европы (2017), победителем Европейских игр (2019) среди любителей.

33-летний Манн потерпел четвертое поражение при 20 победах (11 нокаутом). На любительском ринге он становился бронзовым и двукратным серебряным призером чемпионата Германии. В 2021 году Манн поспорил за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации с латвийцем Майрисом Бриедисом и проиграл техническим нокаутом в третьем раунде. В позапрошлом поединке в декабре 2022 года Манн уступил олимпийскому чемпиону россиянину Евгению Тищенко решением судей.

В другом поединке, рейтинговом восьмираундовом в супертяжелой весовой категории, чемпион мира 2021 года среди любителей россиянин Марк Петровский победил бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) австралийца Лукаса Брауна техническим нокаутом в четвертом раунде. В послужном списке 24-летнего Петровского 7 побед (5 нокаутом) и ни одного поражения. 44-летний Браун потерпел пятое поражение при 31 победе (27 нокаутом). В 2016 году австралиец завоевал пояс регулярного чемпиона мира WBA, победив Руслана Чагаева из Узбекистана.

IBA Champions Night - серия турниров, которая проходит под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA).